FC Bayern und RB Leipzig bescheren Sky einen neuen Sonntagsrekord, auch Leverkusen-Dortmund mit Top-Quote

Sehr erfolgreiches Bundesliga-Wochenende für den Pay-TV-Anbieter Sky: Gleich dreimal knackte er mit seinen Live-Übertragungen die Mio.-Marke. Am populärsten war dabei das Spitzenspiel zwischen Bayern München und RB Leipzig mit 1,755 Mio. Zuschauern. Ein neuer Sonntags-Rekord, denn nie zuvor sahen an einem Sonntag so viele Fans ein Bundesliga-Spiel bei Sky.