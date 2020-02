Monetarisierung bei IGTV? Instagram arbeitet laut Bericht an Prototypen für Partnerprogramm

18 Monaten nach dem Start von IGTV scheint Instagram nun verstärkt daran zu arbeiten, dass Produzenten ihre Inhalte monetarisieren können. Gegenüber dem Portal “Techcrunch” hat das US-Unternehmen bestätigt, ein Prototyp für ein Partnerprogramm zu entwickeln, bei dem künftig Werbung in die Videos eingebettet werden kann. Weitere Informationen können man derzeit nicht mitteilen.

Laut Bericht könnte das Programm ähnlich funktionieren wie Facebook Watch, allerdings gibt es derzeit keine Details darüber, wie viel Prozent der Werbeeinnahmen an die Produzenten gehen könnten. Bei Watch sind es 55 Prozent aus Werbeunterbrechungen, die in der Mitte des Inhalts gezeigt werden.

It’s no secret that we’ve been exploring this. We focused first on making sure the product had legs — else there would be little to monetize in the first place. IGTV is still in its early days, but it’s growing and so we’re exploring more ways to make it sustainable for creators.

— Adam Mosseri (@mosseri) February 7, 2020