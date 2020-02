Twitter-Bilanz: Der Kurznachrichten-Pionier erzielt erstmals eine Milliarde Dollar Umsatz

Der Turnaround gewinnt weiter an Dynamik. Jahrelang führte CEO Jack Dorsey einen zähen Kampf gegen Verluste, seit einigen Quartalen jedoch fliegt Twitter in der Gewinnzone. In den letzten drei Monaten des Geschäftsjahres 2019 verzeichnete der 280-Zeichen-Dienst erneut steigende Erlöse und durchbrach erstmals die Umsatz-Milliarde. Vor allem jedoch die Nutzerentwicklung begeistert die Wall Street, weswegen die Twitter-Aktie zweistellig zulegt.