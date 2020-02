#trending // Thüringen in der Politik

Die Resonanz auf die Wahl von Thomas Kemmerich ins Ministerpräsidentenamt war insbesondere bei den Politikern natürlich riesig. Vor allem die Tweets und Posts aus den Reihen der FDP und CDU waren dabei interessant. In der FDP gab es dabei zahlreiche Stimmen, die sich wesentlich deutlicher positionierten als Parteichef Christian Lindner. Eine der ersten war Vorstandsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die twitterte: “Ich schätze Thomas #Kemmerich persönlich. Ich verstehe seinen Wunsch, #Ministerpräsident zu werden. Sich aber von jemandem wie #Höcke wählen zu lassen, ist unter Demokraten inakzeptabel & unerträglich. Es ist daher ein schlechter Tag für mich als Liberale.” 13.700 Likes und Retweets gab es dafür – der erfolgreichste Tweet aus Reihen der FDP.

Ebenfalls populär aus der FDP war der Tweet von Alexander Lambsdorff: “Man kann, ja soll in einer demokratischen #Wahl antreten. Aber man lässt sich nicht von @AfD-Faschisten wählen. Wenn es doch passiert, nimmt man die Wahl nicht an. Am besten für @KemmerichThL , #Thüringen und @fdp : Sofortiger #Rücktritt, schnelle #Neuwahlen” mit 11.000 Likes und Retweets. Die Meinungen in der Partei gehen aber weit auseinander. Ein Beispiel aus der anderen Richtung: Wolfgang Kubickis Facebook-Post: “Es ist ein großartiger Erfolg für Thomas Kemmerich. Ein Kandidat der demokratischen Mitte hat gesiegt. Offensichtlich war für die Mehrheit der Abgeordneten im Thüringer Landtag die Aussicht auf fünf weitere Jahre Ramelow nicht verlockend. Jetzt geht es darum, eine vernünftige Politik für Thüringen voranzutreiben. Daran sollten alle demokratischen Kräfte des Landtages mitwirken. Was die Verfassung vorsieht, sollte nicht diskreditiert werden” mit 4.900 Interaktionen.

Besonders drastisch war die Reaktion des liberalen Europaparlamentariers Guy Verhofstadt. Er zeigte Fotos von Kemmerich und Höcke, sowie Hitler und Hindenburg – und schrieb dazu: “What happened in #Thuringen is totally unacceptable. My response? Not in our name!” 12.500 Likes und Retweets waren die Folge.

In der CDU und CSU blieb es Social-Media-mäßig zunächst weitgehend ruhig. Offenbar wussten die meisten Politiker der Partei erstmal nicht, wie sie mit der Wahl umgehen sollten. Dorothee Bär gratulierte Kemmerich recht schnell, löschte ihren Tweet dann aber und bezeichnete ihn später als Fehler. Eine der ersten kritischen Reaktionen kam dann vom sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer mit seinem Tweet “Das ist kein guter Tag für #Thüringen. Die CDU in Thüringen hat nicht akzeptiert, dass sie die Wahl verloren hat & es keine Zusammenarbeit mit AFD geben kann. Genauso falsch war,dass sich Bodo Ramelow mit Unterstützung v. SPD & Grüne ohne parlament. Mehrheit zur Wahl gestellt hat“. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer sammelte später 3.400 Likes und Retweets mit “Das Präsidium der @cdu ist einstimmig meiner Linie gefolgt: Keine CDU-Minister in einem “Kabinett Kemmerich”, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Am besten sollten die Wählerinnen und Wähler in Thüringen erneut die Wahl haben” ein.

Der populärste Politiker-Tweet des Tages kam aber von Kevin Kühnert: Der SPD-Vize twitterte: “Der Tabubruch, der AfD zu echter Macht verholfen zu haben, wird nun für immer mit @CDU und @fdp verbunden sein. Die Masken sind gefallen. Es werden jetzt spannende Tage. Wachsamkeit ist das Gebot der Stunde” und sammelte damit mehr als 17.000 Likes und Retweets ein. Die Linke erinnerte an Christian Lindners Zitat nach dem Aus der Jamaika-Verhandlungen. Sie twitterte in FDP-Optik: “Lieber mit Faschisten regieren, als nicht regieren“. 12.000 Reaktionen in Form von Likes und Retweets gab es dafür. Auf Facebook lag Sahra Wagenknecht mit ihrem Post “Geht’s noch tiefer? CDU und FDP machen in Thüringen gemeinsame Sache mit AfD-Nazi Höcke, um Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten zu verhindern. Der Wählerwille wird missachtet und ein Vertreter der kleinsten Partei Ministerpräsident, die es mit ein paar Tausend Briefwahlstimmen gerade so ins Parlament geschafft hatte. Ein trauriger Tag für die Demokratie!” vorn: 16.300 Likes & Co. gab es hier.

Die einzige Partei, die uneingeschränkt begeistert von den Geschehnissen in Thrüingen war, ist die AfD. Jörg Meuthen bezeichnete die Wahl als “ersten Mosaikstein der politischen Wende in Deutschland“, Tino Chrupalla schrieb: “Die demokratischen Kräfte von AfD, FDP und CDU stehen zusammen gegen eine antidemokratische rot-rot-grüne Linke” und Björn Höcke triumphierte: “Es ist uns tatsächlich gelungen! Mit etwas taktischem Geschick konnten wir die sicher geglaubte Wiederwahl Ramelows verhindern und die Machtphantasien der linken Parteien durchkreuzen.“