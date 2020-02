Fluggesellschaft Ryanair: Tanja Ehrlich leitet Kommunikation im DACH-Raum

Bei der Fluggesellschaft kümmert sie sich seit Anfang Januar um die PR- und Kommunikationsaktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dies gab Ryanair am Donnerstag bekannt. Der Neuzugang hat laut LinkedIn-Profil an der Uni Hamburg studiert und in der Zeit unter anderem in der Redaktion von “Szene Hamburg” als freie Mitarbeiterin gewirkt.

Chiara Ravara, internationale Kommunikationschefin, sagte hinsichtlich Ehrlich künftiger Arbeit: “Dies sind aufregende und herausfordernde Zeiten für Ryanair: Unser Flugverkehr wächst und wir bauen unsere Position als Europas Fluggesellschaft mit der ehrgeizigsten Umweltagenda weiter aus.” Ehrlich werde mit den Stakeholdern in der DACH-Region direkt kommunizieren, so Ravara.

