Die “Neue Osnabrücker Zeitung” hat eine neue Vertriebsleiterin

“Ich freue mich sehr, die Leitung des Vertriebs in Osnabrück an Andrea Kristen zu übergeben. Sie hat einen großen Anteil an

der erfolgreichen Entwicklung der letzten Jahre und kann unsere Lesermarktstrategie nahtlos weiter umsetzen“, sagt Jens Wegmann.

Kristen hat bereits seit 2010 als stellvertretende Vertriebsleiterin an der Seite von Jens Wegmann gearbeitet. In dieser Position war sie unter anderem verantwortlich für die verschiedenen Vertriebskanäle der Neukundengewinnung sowie für die Kundenbindung der “Neuen Osnabrücker Zeitung” und des “Delmenhorster Kreisblattes”. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Osnabrück und Dunedin (Neuseeland) hat Kristen zwei Jahre bei einem Ingenieurdienstleister als Marketingassistentin im Bereich Messen und Events gearbeitet, bevor sie 2009 in den Vertrieb der “Neuen Osnabrücker Zeitung” gewechselt ist.

swi

