Gerüchte bestätigt: Netflix dreht Miniserie “7 Kilo in 3 Tagen” mit Entertainer Luke Mockridge

Bereits Anfang Januar wurde darüber spekuliert, dass Netflix und Luke Mockridge eine Miniserie zu Weihnachten produzieren könnten. Nun hat der Streamingdienst die dreiteilige Serie "7 Kilo in 3 Tagen" offiziell bestätigt. In Köln und der Eifel haben die Dreharbeiten Ende Januar begonnen.

Netflix hat Luke Mockridge für eine Miniserie unter Vertrag genommen. Es ist eine Verfilmung des Bestsellers “7 Kilo in 3 Tagen” von Christian “Pokerbeats” Huber, wie der Streaminganbieter am Mittwoch in Berlin mitteilte. Regisseur Tobi Baumann (“Der Wixxer”) wacht auch als Showrunner über das Projekt. Die Drehbücher schrieben neben Baumann zudem Dennis Eick und Tanja Bubbel. Start der Miniserie in drei Teilen à 45 Minuten soll laut Mitteilung voraussichtlich Ende 2020 sein.

Für den Entertainer Mockridge ist es eine Premiere. Erstmalig arbeitet er als Schauspieler und Co-Produzent an einer fiktionalen Serie. Er sei bereits ein paar Jahre an dem Thema dran und die Serie sei für ihn auch “ein kleiner, persönlicher Liebesbrief an mein Heimatkaff Endenich bei Bonn”, so Mockridge. Mit Netflix hat er aber bereits 2017 zusammengearbeitet: Damals moderierte er gemeinsam mit Hans Sarpei die Action-Gameshow “Ultimate Beastmaster”. Hinter dem aktuellen Projekt steht der 30-Jährige mit seiner Firma Lucky Pics sowie die Produktionsfirma Brainpool Pictures.

“7 Kilo in 3 Tagen” schildert die skurrilen Erlebnisse des Verlierers Bastian, der über die Weihnachtstage zurück in seine Kleinstadt-Heimat fährt. Dort erfährt er dann, dass sein Bruder nun mit seiner Ex-Freundin zusammen ist. Während die Brüder sich über die Weihnachtstage streiten, merken sie nicht, dass ihre Eltern ein Geheimnis haben.

