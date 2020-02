Dirk Bittermann kommt Mitte Februar als neuer CEO zu Leagas Delaney

Dirk Bittermann übernimmt Mitte Februar das Ruder bei Leagas Delaney Hamburg. Das gab das Unternehmen jetzt bekannt. Bittermann gilt als erfahrener Branchenkenner mit weitreichenden Kenntnissen in Sachen Markenkommunikation und Cross-Channel-Storytelling.

Gemeinsam mit dem Firmengründer und Chefkreativen Hermann Waterkamp wird er das Hamburger Büro der unabhängigen Agenturgruppe führen. Im Fokus stehen dabei die Ausweitung des Geschäfts und eine engere Zusammenarbeit mit Leagas Delaney London.

Bittermann war mehr als acht Jahre lang als Beratungs-Geschäftsführer und CEO verantwortlich bei der BBDO und Proximity Worldwide in Düsseldorf und zuletzt interimistisch als General Manager bei DDB tätig. Zu den von ihm dort betreuten Kunden zählen zahlreiche nationale und internationale Top-Marken aus den unterschiedlichsten Bereichen, wie zum Beispiel Lidl, die Postbank, ABInbev, Henkel, Sky und Miele. Zudem war er Mitglied der GWA Effie Jury.

Leagas Delaney geht beim Thema Nachhaltigkeit voran

Leagas Delaney Hamburg arbeitet unter anderem für CosmosDirekt, Bosch, Kerrygold, Gustavo Gusto, Eismann und hat über viele Jahre einen Anteil am erfolgreichen Wachstum der Automarke Škoda in Europa gehabt. Darüber hinaus hat die Agentur mit Arbeiten für Plant-for-the-Planet und der Kommunikation rund um die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung für Engagement Global/BMZ einen Schwerpunkt in Nachhaltigkeits-Kampagnen entwickelt.

Die Agentur selbst kompensiert ihren CO2 Ausstoß und arbeitet klimaneutral.



2019 konnte die Agentur einige namhafte neue Kunden gewinnen, darunter Fissler, Hilcona, das Kreuzfahrtunternehmen MSC Cruises sowie den größten türkischen Reifenhersteller Petlas und den Verband der Südwestdeutschen Zeitungsverleger VSZV.

