Cover-Check: “stern” solide mit “Ich muss gar nichts!”, “Spiegel” schwach mit “Raus aus der Ehrgeiz-Falle”

“Der Spiegel” titelte auf seiner Ausgabe 2/2020, der ersten, die im neuen Jahr in den Handel kam, “Raus aus der Ehrgeiz-Falle – Gut, besser, Burn-out: Warum man es mit der Selbstoptimierung nicht übertreiben sollte”. Ein passendes Thema nach den Feiertagen und zum Jahresstart, dachte sich die Redaktion, behielt damit aber nicht wirklich Recht: 149.717 Exemplare wurden in Supermärkten, Kiosken, Tankstellen, etc. abgesetzt – eine Zahl, die recht klar unter dem aktuellen 12-Monats-Durchschnitt des Magazins von 167.300 Einzelverkäufen, sowie unter dem 3-Monats-Durchschnitt von 157.500 liegt. Insgesamt, also inklusive Abos, Lesezirkeln, Bordexemplaren und sonstigen Verkäufen, kam die Nummer 2/2020 laut IVW auf eine Verkaufszahl von 684.504, darunter 110.659 ePaper bzw. Spiegel-Plus-Kunden.

Der “stern” war mit seinem Heft 2/2020 etwas erfolgreicher im Einzelhandel: 117.158 Exemplare reichen zwar nicht ganz, um an die Zahl der Vorwoche heran zu kommen, sie liegt aber immerhin ziemlich genau zwischen dem aktuellen 3-Monats-Durchschnitt von 114.800 und dem 12-Monats-Durchschnitt von 119.500 Einzelverkäufen. Gelungen ist das solide Ergebnis, mit einer reinem Text-Titel ohne Foto oder Illustration: “Ich muss gar nichts!” prangte in großen Buchstaben auf dem Cover – und darunter etwas kleiner: “Von der Kunst des NEIN-Sagens”. Der Gesamtverkauf der Nummer lag bei 433.154 Exemplaren, inklusive 24.011 ePaper.

Der “Focus” kam nach den 108.167 Einzelverkäufen seiner Doppelnummer mit der regulären Ausgabe 2/2020 nur noch auf 48.654 Exemplare. Immerhin liegt diese Zahl über dem 3-Monats-Durchschnitt von 46.230 Einzelverkäufen, aber unter dem 12-Monats-Durchschnitt von 53.762. Das Titelthema “Crash-Angst: Mein Geld 2020 – Geld, Aktien, Steuern, Versicherungen – Alles, was Sie jetzt wissen müssen” war also kein übermäßiger Verkaufsanreiz für potenzielle “Focus”-Käufer. Auch hier der Blick auf den Gesamtverkauf: Der lag bei 335.016 Exemplaren, zu denen auch 51.265 ePaper gehörten.

