#trending // der Groundhog Day, Bill Murray und Jeep Und noch ein Social-Media-Ereignis, das exakt mit dem gestrigen Tag zu tun hatte. Denn: Am 2. Februar findet traditionell der “Groundhog Day” statt, bei dem an diversen Orten in den USA und Kanada Murmeltiere zum ersten Mal im Jahr aus ihrem Bau gelockt werden. Sehen sie ihren Schatten, scheint also die Sonne, so sei das ein Zeichen dafür, dass der Winter weitere sechs Wochen dauern wird. Allein dieser “Groundhog Day” sorgt jeweils für viele Reaktionen in den sozialen Netzwerken, in diesem Jahr beispielsweise bei den “abc News”, die mit dem Artikel “Punxsutawney Phil predicts an early spring after not seeing his shadow” 210.000 Facebook- und Twitter-Interaktionen einsammelten, sowie “WRAL.com”, das mit “Pennsylvania groundhog declares early spring ‘a certainty’” auf 120.000 Reaktionen kam. In diesem Jahr erzielte aber auch ein Unternehmen Erfolge im Netz, das den berühmten “Groundhog Day”-Film “Und täglich grüßt das Murmeltier” mit Bill Murray für Werbezwecke nutzte: Jeep. Der Spot, der den Film etwas umerzählt, wurde innerhalb von acht Stunden mehr als 3 Millionen mal auf dem offiziellen Jeep-Account bei YouTube angeschaut – und sogar mehr als 10 Millionen mal mit Hilfe des entsprechenden Facebook-Accounts.