human unlimited: Ex-“Handelsblatt”-Geschäftsführer Frank Dopheide gründet “Purpose-Agentur”

In einem Interview mit der “absatzwirtschaft” hat Dopheide seine Agentur vorgestellt, die am Sonntag, 02.02.2020, gestartet ist. Warum er nun eine “Purpose-Agentur” gründet, erklärt Dopheide wie folgt: “Mir ist aufgefallen, dass die Wirtschaft mit ihrer Konzentration auf Profit und Shareholder Value den Großteil der Menschen verloren hat.” Dazu zählten die eigenen Mitarbeiter. “60 Prozent der Angestellten haben keine Bindung mehr an den Laden, für den sie arbeiten.”. Hinzu kommen die Kunden, die nur noch dahin gehen würden, “wo sie etwas am günstigsten bekommen”. Und drittens, das sei der gefährliche Teil, die gesellschaftliche Akzeptanz.

Die Agentur sitzt im Düsseldorfer Medienhafen und startet zunächst mit einer achtköpfigen Mannschaft, darunter Designer, Storyteller, Projektmanager, Strategen und Soziologen. Das Geschäftsmodell folgt dem Leitsatz “Purpose in 100 Tagen samt Kommunikationsprogramm für den CEO und Energetisierungs-Fahrplan” für insgesamt 200.000 Euro. Dopheide will mit seiner Mannschaft maximal zehn Kunden betreuen, nur wenn einer rausgeht, ist Platz für eine neue Marke. Zu Beginn zählen Bayer 04 Leverkusen, Kienbaum, Media Pioneer Publishing, Telekom Deutschland, UniCredit und Xella zu den Kunden.

Laut Dopheide kümmert sich human unlimited um drei Themen: Purpose, also der Grund des Unternehmens, zweitens der Überbringer der Botschaft. Wenn wir den Grund haben, muss ihn jemand in die Welt bringen, das ist der CEO. CEOs müssen ganz anders kommunizieren als bisher”, so der Werber. Und drittens gehe es um die Energetisierung.

Anzeige

tb

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.