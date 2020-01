Ilka Steinhausen ist neue Programmchefin bei NDR 90,3

“Ilka Steinhausen ist ein Radioprofi”, sagt Sabine Rossbach. “Mit ihrer langjährigen journalistischen Erfahrung ist sie ein Gewinn für NDR 90,3 und das Landesfunkhaus Hamburg. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche ihr einen guten Start.”

Steinhausen wurde in Preetz/Schleswig-Holstein geboren. Studiert hat sie Biologie und Sport in Köln. Nach ihrem Volontariat beim NDR 1995 arbeitete sie als Redakteurin bei NDR 2, als Reporterin beim Politikmagazin “Panorama” sowie im NDR Info Reporterpool. Im Jahr 2008 ging sie für den NDR als Hörfunkkorrespondentin ins ARD-Hauptstadtstudio nach Berlin. Von 2013 bis 2015 war Ilka Steinhausen ARD-Sprecherin während des ARD-Vorsitzes des NDR. Danach arbeitete sie bei NDR 2 als Chefin vom Dienst aktuell und war dort auch stellvertretende Programmleiterin.

“Ein gutes und relevantes Programm für die Menschen in Hamburg zu machen, ist eine wunderbare Aufgabe”, sagt Ilka Steinhausen. “NDR 90,3 ist zu einer Marke in Hamburg geworden. Dahinter steht ein erfahrenes und kompetentes Team. Ich freue mich sehr, zusammen mit diesem Team das Programm in Zeiten des digitalen Wandels weiterzuentwickeln.”

