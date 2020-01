#trending // Shaquille O’Neal Auch am Mittwoch deutscher Zeit prägte der Tod des Basketball-Stars Kobe Bryant weiter das Geschehen in den sozialen Netzwerken der USA. Im Mittelpunkt diesmal: Kollege und Freund Shaquille O’Neal und ein sehr emotionaler TV-Auftritt. Mehrere Artikel und Posts dazu sammelten riesige Mengen an Interaktionen ein. So kam das Kulturmagazin “Uproxx” mit dem Artikel “A Heartbroken Shaq Gave A Tearful Tribute To Kobe Bryant On TNT” auf 410.000 Likes & Co., “Today” erreichte mit “Shaquille O’Neal cries remembering Kobe Bryant: ‘It definitely changes me’” 166.000 und die “New York Post” 165.000. Ein Video-Mitschnitt des “Bleacher Reports” wurde bei YouTube bereits 8 Millionen mal angeschaut.