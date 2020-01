“Schlag den Besten” versagt zum Staffelstart komplett, ZDF-Doku “Ein Tag in Auschwitz” sehr erfolgreich im jungen Publikum

Bitterer Abend für ProSieben: Die erste von fünf neuen Folgen der Show "Schlag den Besten" blieb mit Mini-Publikum deutlich unter dem Sender-Normalniveau. Den Tagessieg holte sich im jungen Publikum stattdessen souverän RTLs "DSDS". Spannend: Prime-Time-Platz 2 ging bei den 14- bis 49-Jährigen an die ZDF-Doku "Ein Tag in Auschwitz".

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Dienstag wissen müssen:

1. “Schlag den Besten” versagt zum Staffelstart komplett – mit nur 7% bei den 14- bis 49-Jährigen

Lag es am ungewohnten Sendeplatz am Dienstagabend? Die erste neue Folge von “Schlag den Besten” erreichte um 20.15 Uhr nur 560.000 14- bis 49-Jährige und einen miserablen Marktanteil von 7,0%. Damit landete die Show in den Tages-Charts nur auf Rang 18, noch hinter “In aller Freundschaft” und einer “37 Grad”-Doku des ZDF. Die erste Staffel der ProSieben-Show lief im August 2019 noch am gewohnten Show-Abend Donnerstag und holte dort zumindest Marktanteile von 9,8% bis 11,9%. Werte, die nun in unerreichbarer Entfernung sind.

2. “DSDS” gewinnt souverän die Prime Time – vor der sehr starken ZDF-Doku “Ein Tag in Auschwitz”

Prime-Time-Platz 1 ging im jungen Publikum also nicht an ProSieben, sondern an RTL: 1,61 Mio. 14- bis 49-Jährige schalteten “Deutschland sucht den Superstar” ein, der Marktanteil lag mit 19,2% in etwa auf Vorwochenniveau. In den Tages-Charts folgen mit “GZSZ” (1,57 Mio. / 20,8%), “RTL aktuell” (1,13 Mio. / 19,0%) und “Alles was zählt” (1,04 Mio. / 16,3%) drei weitere RTL-Programme. Spannender ist aber Platz 5 der Tages-Charts und gleichzeitig Rang 2 der Prime-Time-Wertung. Hier findet sich nämlich die sehr bewegende ZDF-Doku “Ein Tag in Auschwitz”: 1,02 Mio. 14- bis 49-Jährige schalteten sie ein, der Marktanteil lag mit 11,5% bei mehr als dem Doppelten des ZDF-Normalniveau des Jahres 2019 von 5,6%.

3. Sat.1 erfolgreich mit “Navy CIS”, RTLzwei mit “Armes Deutschland” und “Hartz und herzlich”

Anzeige

Zufrieden kann auch Sat.1 sein – zumindest mit der 20.15-Uhr-Zahl. Dort sahen 930.000 14- bis 49-Jährige “Navy CIS”, der Marktanteil lag bei guten 10,5%. Für “Navy CIS: L.A.” ging es im Anschluss aber auf mittelmäßigere 8,2% herab, für “Hawaii Five-O” um 22.10 Uhr auf unschöne 6,6%. Vox erzielte unterdessen blasse 6,0% mir “Hot oder Schrott”, steigerte sich aber mit einer weiteren Folge ab 22.15 Uhr auf 7,7%. Bei kabel eins gab es unbefriedigende 4,9% für “Der Diamantencop”, RTLzwei punktete mit 7,2% für “Armes Deutschland” und 8,0% für “Hartz und herzlich”.

4. ARD-Serien gewinnen im Gesamtpublikum, Auschwitz-Doku kommt auf mehr als 3 Mio. Zuschauer

Insgesamt hieß das populärste TV-Programm des Dienstags “In aller Freundschaft”: 4,92 Mio. Menschen sahen ab 21.05 Uhr im Ersten zu, der Marktanteil lag bei 15,9%. “Um Himmels Willen” erreichte vorher ähnliche 4,87 Mio. Zuschauer und 15,6%. Platz 3 ging an die ZDF-Vorabend-Serie “Die Rosenheim-Cops”, die 4,53 Mio. (16,0%) einschalteten. Die Doku “Ein Tag in Auschwitz” sahen immerhin 3,19 Mio. Leute, der Marktanteil von 10,2% lag aber unter dem im jungen Publikum. Eine Seltenheit für ein ZDF-Programm.

5. folgt in Kürze

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.