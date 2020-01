Quartalsbilanz: Facebook erlebt trotz aller PR-Krisen ungebrochenen Werbeboom

Von

Die Unkenrufe sind lauter denn je. Sie kommen aus der Politik, von Wettbewerbshütern und natürlich genüsslich von medialer Seite. Facebook sei böse, skrupellos, ein Datenkrake – die Liste der Vorwürfe ließe sich nach unzähligen Datenskandalen und PR-Debakeln beliebig fortsetzen.

Allein: Wenige Tage vor dem 16. Unternehmensgeburtstag ist klar, dass es Facebook, dem Internet-Giganten, wirtschaftlich nie besser ging, wie die jüngste Geschäftsbilanz für das abgelaufene Weihnachtsquartal einmal mehr eindrucksvoll beweist.

So konnte der nach Alphabet und Amazon drittwertvollste Internetkonzern der Welt mit den neusten Geschäftszahlen für den Dreimonatszeitraum von Oktober bis Dezember die Erwartungen der Wall Street übertreffen, weil das Werbewachstum ungebremst weitergeht.

Die Erlöse, die im Vorjahresquartal noch bei 16,91 Milliarden Dollar gelegen hatten, zogen um 25 Prozent auf 21,08 Milliarden Dollar an und konnten damit die Analystenschätzungen, die noch bei Umsätzen in Höhe von 20,89 Milliarden Dollar gelegen hatten, leicht überbieten.

Mit 10 Milliarden Dollar wurde fast die Hälfte der Werbeumsätze auf dem amerikanischen Heimatmarkt eingefahren – Europa ist mit über 5 Milliarden Dollar für fast ein Viertel der Anzeigenerlöse verantwortlich. Im Geschäftsjahr 2019 durchbrach Facebook damit erstmals die 70 Milliarden-Dollarmarke.

Auch bei der Gewinnentwicklung lag Facebook knapp über den Konsensschätzungen, die bei einem Konzernergebnis von 2,53 Dollar je Anteilsschein gelegen hatten. Tatsächlich verdiente der Social Media-Pionier im vierten Quartal 2019 2,56 Dollar je Aktie bzw. bereits 7,35 Milliarden Dollar.

Der Mutterkonzern des weltgrößten sozialen Netzwerks konnte seinen Nettogewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum damit um weitere 7 Prozent steigern.

Ebenfalls leicht über den Erwartungen verlief die Nutzerentwicklung. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg per Ende Dezember gegenüber dem Vorjahresquartal um weitere 8 Prozent auf nunmehr 2,50 Milliarden Mitglieder. In anderen Worten: Praktisch jeder dritte Mensch auf der Erde besitzt inzwischen ein Facebook-Konto!

1,66 Milliarden Facebooker loggen sich inzwischen täglich in das Social Network ein (ebenfalls plus 9 Prozent im Jahresvergleich bzw. ein Zuwachs von 34 Millionen gegenüber dem September-Quartal). Facebook übertraf damit ebenfalls knapp die Analystenschätzungen (Konsens: 1,65 Milliarden).

Konzernchef Zuckerberg betonte zudem, dass inzwischen 2,89 Milliarden Menschen Apps der Facebook-Familie (inklusive Messenger, WhatsApp und Instagram) mindestens einmal im Monat nutzen – täglich sind es inzwischen 2,26 Milliarden, ein Anstieg von 11 Prozent auf Jahressicht.

Facebook beat on revenue and profit and user numbers, but the stock is falling. It’s the slowest growth ever.

— Sarah Frier (@sarahfrier) January 29, 2020