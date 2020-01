#trending // Kobe Bryant

Der Tod der Basketball-Legende Kobe Bryant bei einem Helikopter-Absturz war am Sonntag natürlich das weltweite Thema Nummer 1 in den sozialen Netzwerken. Zahlreiche Artikel von US-Medien erreichten wahnsinnige Interaktionsraten innerhalb kürzester Zeit. Die “New York Post” kam mit ihrem Artikel “Kobe Bryant dead in California helicopter crash” in nur zwei Stunden auf 3,3 Millionen Reaktionen auf Facebook und Twitter. TMZ erzielte mit “Kobe Bryant Dead, Daughter Also Dies in Helicopter Crash” 2,7 Millionen und “People” kam mit der Zusatznachricht “Kobe Bryant’s Daughter Gianna Dies Alongside Father in Crash” auf 1,3 Millionen Interaktionen.

Auch abseits der Nachrichten- und Medien-Posts waren die sozialen Netzwerke am Sonntag voll vom Schock über den Tod Bryants. Shaquille O’Neal twitterte “There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW” und kam in kurzer Zeit auf 800.000 Likes und Retweets, Barack Obama schrieb: “Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day” und knackte nach weniger als einer Stunde die Interaktions-Million.

Auf Instagram waren es beispielsweise Sänger Justin Bieber, Rapper Drake und Schauspieler Kevin Hart, die Millionen Likes für ihre Abschieds-Posts bekamen. Bryant selbst hatte noch einen halben Tag vor seinem Tod einen Post auf Instagram veröffentlicht, in dem er LeBron James gratulierte, weil der ihn im Alltime-Scorer-Ranking der NBA von Platz 3 verdrängte. Dieser letzte Post Bryants wurde in den Kommentaren schnell zu einer Art Social-Media-Kondolenzbuch für Fans.