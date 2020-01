#trending // Donald Trump und der Umweltschutz In Davos war US-Präsident Donald Trump gefühlt der einzige, der sich nicht der Realität des 21. Jahrhunderts in Sachen Klima, Nachhaltigkeit und Umwelt stellen wollte. Dazu passend hat seine Regierung nun eine Regelung zum Abschaffen des Umweltschutzes für Bäche, Feuchtgebiete und das Grundwasser beschlossen. Das berichtet u.a. die “New York Times”, die mit dem Artikel “Trump Removes Pollution Controls on Streams and Wetlands” 360.000 Facebook- und Twitter-Interaktionen einsammelte – so viele wie kein anderer englischsprachiger journalistischer Artikel des Tages.