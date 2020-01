trending: Bülent Ceylan und der Transport-Inkubator, Terry Jones und “Monty Python”, Álvaro Odriozola und der FC Bayern

#trending // Álvaro Odriozola und der FC Bayern

Die Transferperioden der Fußballligen sind seit jeher Social-Media-Feste der Fußball-Fans. Gerüchte werden hitzig diskutiert, vermeldete Spielerwechsel werden gefeiert. Am Mittwoch stand in Deutschland Álvaro Odriozola im Mittelpunkt des Geschehens. Der Rechtsverteidiger von Real Madrid wurde für die Rückrunde an den FC Bayern verliehen. Folge: Der Instagram-Post “#ServusÁlvaro #FCBayern have signed @alvaroodriozola on loan until the end of the season” bescherte dem Münchner Verein 378.000 Likes – so viele erhielt am Mittwoch kein anderer Beitrag aus Deutschland.

Der Spieler selbst hat derzeit knapp 800.000 Follower auf Instagram – fast 20.000 mehr als vor seinem Transfer. Sein Post “¡Estamos preparados!!! A por ello!! #MiaSanMia We are ready!!! Go for it!!!” kam auf 116.000 Likes.