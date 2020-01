Digitale Außenwerbung: Jost van Brandis und Thomas Kochs Mediaagentur kooperieren

Die Agentur Jost van Brandis arbeitet künftig mit The DOOH Consultancy zusammen, dem Unternehmen von Thomas Koch. Dies gaben beide Seiten am Donnerstag bekannt. Die Zusammenarbeit soll ein Bekenntnis zur wachsenden Bedeutung digitaler Außenwerbung sein.

Jost van Brandis, eine Agentur für die mobile Customer Journey, möchte sich mit der Zusammenarbeit im Bereich der crossmedialen Mediaberatung verstärken. Thomas Koch und sein Partner Ibrahim Han, Gründer der Mediaagentur The DOOH Consultancy (TDC), entwickeln Kommunikationsstrategien für Marken.

“Die Zusammenarbeit versetzt uns in die Lage, die Medien, für die wir verantwortlich sind, in einem übergreifenden Media-Mix perfekt zu planen und einzusetzen”, so Udo Schendel, Geschäftsführer von Jost von Brandis. “Man muss Kompetenz für alle Medien besitzen, um den Media-Mix zu beherrschen und effektiv zu gestalten. Künftig sind wir in der Lage, die effektivste Rolle für jeweils die Medien zu entwickeln, für die wir die operative Verantwortung tragen.” Neben dem Bereich Out-of-Home können Kunden nun auch im Feld DOOH, Digital Audio und Mobile beraten werden.

TDC kann damit laut Mitteilung “auf die operative Kraft sowie die technischen Tools einer der führenden Out-of-Home-Agenturen Deutschlands zurückgreifen kann”. Für Jost von Brandis ist der Schritt ein Bekenntnis zu DOOH innerhalb des Media-Mix. Schendel sagt zur wachsenden Bedeutung digitaler Außenwerbung: “In Zeiten sinkender Reichweiten, gerade bei jüngeren und mobilen Zielgruppen, sehen wir DOOH als Schlüssel zu mehr Relevanz und einer gesteigerten Kampagnen-Effektivität.”

tb

