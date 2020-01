Syzygy verschmilzt Marketing und Media-Angebot in Deutschland

Dieser Schritt bedeutet auch die Anpassung des Managementteams im Hamburger Büro. Der derzeitige CEO, Reza Malek, verlässt die Agentur nach vier Jahren, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Das neue Führungsteam besteht aus André Vieregge und Hubertus Maske, die gemeinsam das Hamburger Büro leiten werden. Vieregge leitete zuvor den Bereich Data and Business Intelligence. Maske tritt als neues Mitglied in die Geschäftsführung ein. Er ist ein anerkannter Experte für Marken und Kommunikation, der in seiner letzten Rolle erfolgreich eine eigene Markenberatung aufgebaut hat. Zuvor hatte Maske verschiedene Managementpositionen bei Leo Burnett und Lintas inne.

Zusammen mit Sepita Ansari und Matthias Weth, den CEOs des Standortes München, bilden sie das neue vierköpfige deutsche Management-Team von Syzygy Performance Marketing. Dieses Team soll die Entwicklung der Performance-Marketing- und Mediendienste der Syzygy-Gruppe in Deutschland vorantreiben.

Anzeige

Die 1995 gegründete Gruppe beschäftigt rund 600 Mitarbeiter in vier Ländern. Sie hat Büros in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau.

igo

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.