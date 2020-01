Best Brands 2020: Das sind die besten zehn Marken in jeweils fünf Kategorien

In diesem Jahr wird der Preis in den Kategorien “Beste Unternehmensmarke in Europa”, “Beste Produktmarke”, “Best Future Tech Brand”, “Beste Wachstumsmarke” sowie in der diesjährigen Sonderkategorie “Beste Nachhaltigkeitsorganisation” verliehen.

Als einziger Markenpreis misst Best Brands auf Basis umfangreicher repräsentativer Studien der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) die Stärke einer Marke an zwei Kriterien: am tatsächlichen wirtschaftlichen Markterfolg sowie an der Attraktivität der Marke in der Wahrnehmung der Verbraucher. Auf dieser Grundlage wurden die jeweiligen Top 10 ermittelt.