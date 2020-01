Zeit-Gruppe: Gosia Schweizer wird neue Geschäftsführerin des Spotlight Verlags

Groß will seinen Lebensmittelpunkt wieder nach Norddeutschland verlegen.

Gosia Schweizer unterstützte zuletzt die juris GmbH bei der Konzeption und Einführung digitaler Produkte und Services. Davor war sie Leiterin Digital Media beim Deutschen Landwirtschaftsverlag und verantwortete dort die Digitalisierung der bestehenden Produkte sowie die Einführung neuer Online-Geschäftsmodelle. Weitere Stationen waren Friendscout 24 und die Unternehmensberatung Simon Kucher & Partners, für die sie nach ihrem Doppelstudium von BWL in Warschau und Publizistik in Mainz Telekommunikations-, IT- und Medienunternehmen in Europa und den USA beriet.

Der Spotlight Verlag gibt u.a. die Sprachmagazine “Écoute” (Französisch), “Spotlight” (Englisch), “Business Spotlight” (Business-Englisch), “Ecos” (Spanisch), “Adesso” (Italienisch) und “Deutsch perfekt” heraus. Unter diesen Marken publiziert der Verlag auch Webseiten, Audio-Angebote, Übungshefte und Materialien für Lehrer.

