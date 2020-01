Nach sieben Jahren an der Spitze: BBC-Chef Tony Hall kündigt Rücktritt an

BBC-Generaldirektor Tony Hall will im kommenden Sommer von seinem Chefposten bei dem britischen Sender zurücktreten. Dies gab das Medienhaus am Montag bekannt. Hall betonte, dass das Interesse der Organisation an erster Stelle stehen müsse. Motive für seinen Schritt sind vermutlich strategischer Natur.

BBC-Generaldirektor Tony Hall will im kommenden Sommer von seinem Chefposten bei dem britischen Sender zurücktreten. Das Interesse der Organisation müsse an erster Stelle stehen, sagte Hall zur Begründung. Im Frühjahr 2022 stehe die nächste turnusmäßige Überprüfung des öffentlich-rechtlichen Senders an, im Jahr 2027 dann die Erneuerung seiner Charta.

Beides solle von derselben Hand geführt werden, sagte der 68-Jährige in einem Schreiben an seine Mitarbeiter. Die Entscheidung sei ihm schwergefallen. “Ich liebe die BBC”, schrieb Hall. “Würde ich meinem Herzen folgen, dann würde ich niemals gehen wollen.”

In den kommenden Wochen werde sich der Sender auf die Suche nach einem Nachfolger machen, sagte BBC-Präsident David Clementi in einer Stellungnahme. "Wir wollen den bestqualifizierten Kandidaten für die Stelle auswählen", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende. Clementi lobte Hall als "inspirierende und kreative Führungspersönlichkeit, sowohl innerhalb des Vereinigten Königreichs wie auch weltweit". Die BBC könne sich glücklich schätzen, ihn in den vergangenen sieben Jahren als Generaldirektor gehabt zu haben.

Hall war 1973 als Trainee zur BBC gestoßen und hatte bis 2001 in verschiedenen Positionen in den Nachrichtensparten des Verbundes gearbeitet. Dach betreute er unter anderem das kulturelle Rahmenprogramm zu den Olympischen Spielen 2012 in London.

