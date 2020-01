#trending // Regen in Australien Auf Social-Media-Jubelstürme stieß das Wetter in Australien. Erstmals seit langer Zeit regnet es in einigen Gebieten, in denen schlimme Buschbrände wüteten. Folge: Zumindest einige der Brände sind damit gelöscht worden. “Bored Panda” erzielte mit dem Artikel “The Rain Finally Pours Down In Australia Putting Out Over 30 Deadly Bushfires” sagenhafte 582.000 Interaktionen, Aktivist “StanceGrounded” erreichte mit seinem Tweet “It’s finally raining in Australia” und einem Video 356.000 Likes und Retweets.