trending: die Diskussion ums Kreuz in Österreich, Karamba Diaby, Donald Trump und Apple

#trending // Donald Trump und Apple In den USA sorgte wieder einmal ein Social-Media-Post von Donald Trump für Aufsehen. Der US-Präsident griff darin den Tech-Konzern Apple an. Er schrieb auf Facebook und Twitter: “We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.” Auf Twitter gab es dafür 194.000 Likes und Retweets, auf Facebook 145.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare.