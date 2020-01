“Ich bin ein Star” springt zurück über die 5-Mio.-Zuschauer-Marke und bei 14-49 auf fast 40%

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Mittwoch wissen müssen:

1. “Ich bin ein Star” springt auf fast 40%, “Der Bachelor” auf 19,1%

Sieben der Top-Ten-Plätze gingen am Mittwoch bei den 14- bis 49-Jährigen an RTL. Es ist so wie in den vergangenen Jahren: Das Interesse an “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus” beflügelt auch die Sendungen davor und danach. Das Dschungelcamp bleibt dabei der große Zuschauermagnet im jungen Publikum. 2,53 Mio. 14- bis 49-Jährige waren diesmal zwischen 22.15 Uhr und 23.25 Uhr dabei, der Marktanteil lag bei grandiosen 39,8%. Nur die Startshow am Freitag erzielte in diesem Jahr bisher einen noch besseren Dschungel-Marktanteil, auch am entsprechenden Mittwoch des Vorjahres gab es keine 39,8%. “Der Bachelor” steigerte sich vorher ebenfalls: 1,68 Mio. junge Zuschauer entsprachen 19,1%, im Vorjahr gab es nur eine Ausgabe der Kuppel-Soap mit einem noch besseren Marktanteil. Platz 3 der Tages-Charts geht bei den 14- bis 49-Jährigen an “Gute Zeiten, schlechte Zeiten”: 1,39 Mio. Seher entsprachen 18,9%.

2. “Aktenzeichen XY” siegt im Gesamtpublikum mit bester Zuschauerzahl seit 2018, “Ich bin ein Star” wieder mit mehr als 5 Mio. Zuschauern

Insgesamt hieß die Nummer 1 des deutschen Fernsehens am Mittwoch “Aktenzeichen XY… ungelöst”. 5,70 Mio. Menschen interessierten sich für das Kriminalmagazin im ZDF, der Marktanteil lag bei 18,8%. Noch mehr Menschen sahen “XY” zuletzt vor fast zwei Jahren. Und: Damit erreichte “XY” um 20.15 Uhr fast doppelt so viele Menschen wie die Nummer 2, das ARD-Drama “Das Geheimnis der Freiheit”. Das schalteten 2,97 Mio. ein, der Marktanteil lag bei 9,8%. “Der Bachelor” folgt mit 2,71 Mio. und 9,1%. Mehr als 5 Mio. Menschen erreichte RTL aber im Anschluss mit “Ich bin ein Star”: 5,05 Mio. Seher entsprachen 24,0%. Erstmals seit Samstag sahen also wieder mehr als 5 Mio. eine Dschungel-Ausgabe, allerdings ging sie auch nicht bis Mitternacht, sondern nur bis 23.25 Uhr.

3. ProSieben-Serie “The Passage” stabil schwach, Sat.1 punktet mit “111 abgefahrerenen Verkehrskrachern”

Chancenlos war auch an diesem Mittwoch die ProSieben-Serie “The Passage”: Die Folgen 4 und 5 sahen ab 20.15 Uhr im Durchschnitt 550.000 14- bis 49-Jährige, Episode 6 um 22.10 Uhr noch 380.000. Die Marktanteile lagen damit bei 6,2% und 5,5%, ein ähnlich schwaches Niveau wie vor einer Woche, als es 5,8% und 6,1% gab. Klar besser lief es um 20.15 Uhr für Sat.1: 810.000 14- bis 49-Jährige sahen dort “111 abgefahrene Verkehrskracher!”, der Marktanteil betrug 9,3%, ein für Sat.1-Verhältnisse guter Wert. Das gilt auch für die Zahlen im Gesamtpublikum, wo 2,22 Mio. Neugierige 7,5% entsprachen.

4. “Law & Order: SVU” bei Vox erneut ein großer Flop, RTLzwei punktet mit den “Wollnys”

In der zweiten Privat-TV-Liga fehlten die ganz großen Erfolge am Mittwoch. Am besten lief es um 20.15 Uhr bei RTLzwei, wo 530.000 14- bis 49-Jährige den “Wollnys” ordentliche 5,9% bescherten. “Lecker Schmecker Wollny” fiel um 21.15 Uhr aber mit 5,0% unter das Sender-Soll. kabel eins verpasste die 5%-Marke um 20.15 Uhr mit “Falling Down”: 390.000 junge Zuschauer reichten nur für 4,6%. Am schwächsten war am Abend unter den drei Konkurrenten aber Vox: “Law & Order: Special Victims Unit” kam um 20.15 Uhr auf beschämende 2,6%, die 320.000 14- bis 49-Jährigen und 3,7% um 21.10 Uhr waren schon das Höchste der Gefühle für den Vox-Abend.

