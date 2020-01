Grimme-Nominierungen für zwei Netflix-Serien, “The Masked Singer” und die Erdmännchen Jan und Henry

Ein fast unüberschaubares Feld von 73 Produktionen und Einzelleistungen geht 2020 in das Rennen um die begehrten Grimme-Preise. Aus über 850 Einreichungen und Vorschlägen wählten die Kommissionen diese Nominierten aus. Erstmals sind mit "How to sell drugs online" und "Wir sind die Welle" auch zwei Netflix-Serien dabei. Die große Mehrheit der Nominierungen stammt aber wie üblich von ARD und ZDF.