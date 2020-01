Discovery bringt eine deutsche Version seines Global Cycling Networks zu YouTube

Von

Die englische Version des Global Cycling Networks verfügt auf YouTube inzwischen über 1,94 Mio. Abonnenten, die Videos wurden mehr als 625 Mio. mal abgerufen. Zu den Inhalten gehören dabei nicht hauptsächlich Berichte über den Profi-Sport, sondern vor allem Tipps für Hobby-Fahrer. “Burn Fat Fast: 20 Minute Bike Workout”, “Cheap Bike Vs. Super Bike | What’s The Difference?” und “Top 10 Common Cycling Mistakes” gehören beispielsweise zu den populärsten Videos des Kanals.

GCN auf Deutsch wird nicht die erste anderssprachige Version des Angebots sein, auch spanische, italienische und japanische Kanäle wurden in den vergangenen beiden Jahren gestartet. GCN auf Deutsch soll dabei mit den anderen Angeboten der Play Sports Group, sowie mit Eurosport, das ebenso zum Discovery-Konzern gehört, kooperieren.

Simon Wear, Gründer und CEO der Play Sports Group sagt zum neuen Angebot: “We’ve been planning a German-language GCN channel for a long time. It’s a hugely important market with great cyclists, cycling fans, some brilliant brands and events. The German-speaking audience is already highly engaged with GCN, so we’re very much looking forward to providing bespoke new and unique videos in the German language and welcoming new viewers to our channel.”

Verantworten wird das deutsche Angebot Richard Todd, der Ende 2019 zum Unternehmen kam nun den Titel Germany Business Director trägt. Auch ein Büro in Deutschland sei geplant. “I’m delighted to be joining the Play Sports Group and hugely excited to be heading up GCN auf Deutsch, putting together the team and working with the great people here. The opportunities for this channel dedicated to the German-speaking market are immense and I’m certain the content will be amazing”, so Todd.

Ein erstes Video mit einem Ausblick auf das neue Angebot steht schon online – inklusiver der beiden Presenter Björn Thurau und Mario Vogt, beides ehemalige Radrenn-Profis:

