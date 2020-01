Wechsel in der GIK-Geschäftsführung bei Axel Springer, Bauer Media und Gruner + Jahr

Zum neuen Jahr gibt es Veränderungen in der Geschäftsführung der Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung (GIK). Julia Wehrle übernimmt bei Axel Springer, Andreas Schilling bei Bauer Media und Heiko Hager bei Gruner + Jahr. Die GIK erstellt für die fünf Verlage u.a. die Markt-Media-Studien best for planning (b4p) und best for tracking (b4t).