trending: die Trumps beim Baseball, Marcelito Pomoy bei “America’s Got Talent – The Champions”, NikkieTutorials bei YouTube

#trending // Marcelito Pomoy bei “America’s Got Talent – The Champions” In den USA läuft derzeit die zweite Staffel der Show “America’s Got Talent – The Champions”, einer Variante der Sendung, bei der Sieger und andere erfolgreiche Kandidaten der “Talent”-Varianten aus aller Welt gegeneinander antreten. Auch vom deutschen “Supertalent” sind welche dabei. Der Star der zweiten Ausgabe der 2020er-Staffel hieß eindeutig Marcelito Pomoy. Er gewann 2011 “Pilipinas Got Talent”, die philippinische Ausgabe der Castingshow. Sein Talent: Er singt Lieder mit zwei völlig unterschiedlichen Stimmen, die sich während des Singens abwechseln. Das fanden nun auch die US-Amerikaner so spektakulär, dass Pomoys Auftritt innerhalb von 24 Stunden gigantische 13,5 Mio. Views auf Facebook generierte – zudem 850.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare. Auf YouTube kamen 4,4 Mio. weitere Abrufe hinzu. Auch in seiner Heimat wurde Pomoy erneut gefeiert: Ein Post des philippinischen “ABS CBN News” mit einem Foto des Sängers und Jury-Mitglied Simon Cowell generierte beispielsweise 197.000 Likes & Co.