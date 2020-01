Riesiges Interesse an der Jan-Fedder-Trauerfeier im NDR Fernsehen, “Ich bin ein Star” fällt erstmals 2020 komplett unter das Vorjahr

Erstaunliche Zuschauerzahlen für die Trauerfeier des Schauspielers Jan Fedder, die das NDR Fernsehen live übertrug: 1,54 Mio. Leute sahen ab 13.45 Uhr 2:15 Stunden lang zu, der Marktanteil lag bundesweit bei für NDR-Verhältnisse extremen 14,1%. Am Abend hatten die ARD-Serien "In aller Freundschaft" und "Um Himmels Willen" die Nase vorn. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" fiel erstmals in der aktuellen Staffel auch bei den Marktanteilen unter die des Vorjahres.