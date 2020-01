trending: die neue “Love Parade”, Jens Spahn und die Sterbehilfe, die Oscar-Nominierungen

#trending // die neue “Love Parade” Abgesehen von der Tier-Fütterungs-Aktion in Australien war das wohl größte Thema unter den erfolgreichsten journalistischen Artikeln Deutschlands am Montag der Plan, eine Nachfolge-Veranstaltung der Berliner “Love Parade” durchzuführen. Auf einer Pressekonferenz in der Mall of Berlin, die in der Nähe des früheren Techno-Clubs Tresor auf dem Gelände des ehemaligen Wertheim-Kaufhauses gebaut wurde, verkündete “Love Parade”-Erfinder Dr. Motte seine neuen Pläne. Mit einem Crowdfunding will er die neue nicht kommerzielle Veranstaltung finanzieren. Die “Berliner Morgenpost” sammelte die meisten Social-Media-Interaktionen mit der Story ein, der Artikel “Technoparade : Dr. Motte will neue Loveparade nach Berlin holen” erreichte 23.200 davon. Die “Welt” kam mit “Dr. Motte kündigt Neuauflage der „Loveparade“ an” auf 14.700, “Spiegel Online” mit “Dr. Motte will Loveparade wiederbeleben” auf 3.300. Die Reaktionen auf die Pläne waren dabei – zumindest in den Kommentaren zu den journalistischen Artikeln – überwiegend positiv.