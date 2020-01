Apples erstaunliche Neubewertung: Wie der iPhone-Konzern in fünf Monaten mehr als eine halbe Billion Dollar an Wert gewann

Von

Was für einen Unterschied ein Jahr machen kann. Tatsächlich gerade mal zwölf Monate ist es her, dass Tim Cook das Undenkbare eingestehen musste: Nach Börsenschluss des ersten Handelstages 2019 wandte sich Cook mit Apples erster Umsatzwarnung seit 2002 an seine Aktionäre.

In einem Brief an Investoren musste der Nachfolger von Apple-Gründer Steve Jobs eingestehen, dass sich die Geschäfte längst nicht so entwickelt hatten wie erhofft und die Umsätze im so wichtigen Weihnachtsquartal um mehr als 5 Milliarden Dollar hinter den eigenen Erwartungen zurückbleiben würden.

Apple hatte sich mit seinen neuen hochpreisigen OLED-iPhones, die bis zu 1649 Euro kosteten, spektakulär verzockt. Die Folge: Der Absturz aus dem Börsenhimmel, der beim Einbruch von 232 auf 142 Dollar in der Spitze 450 Milliarden Dollar Unternehmenswert in nur drei Monaten ausradierte.

Schnellvorlauf in den Januar 2020: Die Apple-Aktie schloss heute bei 317 Dollar auf dem höchsten Stand der 43-jährigen Unternehmenshistorie bzw. der rund 39 Jahre, die Apple an der Technologiebörse gelistet ist.

In zwölf Monaten haben die Anteilsscheine des Kultkonzerns aus Cupertino damit in der Spitze um spektakuläre 125 Prozent zugelegt und Apple den nahezu unfassbaren Zuwachs im Börsenwert um knapp 800 Milliarden Dollar auf nunmehr fast 1,4 Billionen Dollar beschert. Den Löwenanteil seiner erstaunlichen Bewertungszuwächse hat Apple in den vergangen fünf Monaten eingefahren: Seit August hat Apples Marktkapitalisierung um mehr als 550 Milliarden zulegte!

Wie ist die regelrechte Bewertungsexplosion nun zu erklären? Zumindest nicht mit fundamentalen Kriterien. Im angelaufenen Geschäftsjahr befand sich Apple erstmals seit 2002 wieder im Rückwärtsgang: Während die Umsätze 2019 um 2 Prozent nachgaben, schrumpften die Gewinne gar um 7 Prozent. Wie passt dazu die beste Börsenperformance der vergangene Dekade, die in einer Kursverdopplung gipfelte?

Eine klare Antwort hat nicht einmal der ausgewiesene Apple-Experte Neil Cybart, der seit 2014 den täglichen Apple-Newsletter “Above Avalon” publiziert. “Jeder, der behauptet, dass Apple-Aktien wegen eines bestimmten Grunds oder Produkts so stark zugelegt haben, sollten die These überdenken”, gibt der Australier zu bedenken. Weder das iPhone noch Wearables noch das Servicegeschäft stünden singulär hinter dem Kursschub.

Anyone going around saying Apple shares are up so much because of one specific reason or product need to rethink the claim. Apple’s market cap is up by $525 billion since August. It’s pretty tough to argue iPhone, services, or wearables are behind that kind of move.

