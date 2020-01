#trending // die Feuer in Australien

Die australischen Buschbrände waren auch am Wochenende weltweit ein großes Thema in den sozialen Netzwerken. In Deutschland fand sich Freitag, Samstag und Sonntag jeweils mindestens ein Artikel unter den nach Social-Media-Interaktionen erfolgreichsten beiden. Am Freitag gelang das der “Welt” mit “Leonardo DiCaprio spendet Millionen an Australien“: 32.000 Likes & Co. gab es.

Am Samstag sorgte die Aktion, Fotos von Feuerwehrleuten auf die weltberühmte Oper in Sydney zu projizieren für viel Applaus in Form von Likes: “RTL.de” war mit “Verheerende Waldbrände in Australien: Fotos der Retter an die Oper in Sydney projiziert” am erfolgreichsten – mit 22.100 Reaktionen. Am Sonntag schließlich war es wiederum “RTL.de” mit der vermeintlich guten Nachricht “Hoffnungsschimmer für Australien: Feuerwehr bringt eines der ‘Megafeuer’ unter Kontrolle“, das die meisten Interaktionen mit einer Story aus Australien einsammelte: 13.400.

International gab es einen anderen Aspekt der Buschbrände, der für viele Likes sorgte: eine Hilfsaktion für die Tiere, die die Brände zwar überlebt haben, nun aber nichts mehr zu fressen finden. “Unilad” sammelte unglaubliche 2,43 Mio. Facebook- und Twitter-Interaktionen mit dem Artikel “Planes Drop Thousands Of Kilograms Of Carrots And Potatoes For Starving Animals” ein, “Mail Online” immerhin 418.000 mit “Help from above: Choppers are used to drop thousands of kilograms of sweet potatoes and carrots for animals that are starving to death because of the bushfire crisis“. Ich würde mich nicht wundern, wenn dieses Thema am Montag auch noch in Deutschland Social-Media-Erfolge feiert.