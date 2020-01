#trending // BTS Das größte Social-Media-Phänomen in der Entertainment-Branche ist seit geraumer Zeit die K-Pop-Band BTS. Auf Twitter folgen ihr beispielsweise 23,5 Mio. Accounts. Die Veröffentlichung des neuen Albums “Map of the Soul: 7” wird dementsprechend vor allem in den sozialen Netzwerken vorbereitet – und das extrem professionell mit einer “Comeback Map”. Bis zum Release am 21. Februar stehen diverse Programmpunkte an, um die Fans immer heißer zu machen. Am Donnerstag wurde der erste Punkt der “Comeback Map” abgehakt: die Veröffentlichung des Musikvideos, bzw. “Comeback Trailers”, “Shadow”. Darin tritt der BTS-Rapper Suga auf. Sagenhafte 10,2 Mio. Views kamen auf YouTube in weniger als zehn Stunden zusammen.