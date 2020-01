#trending // Tom Brady und der Nicht-Rücktritt

Nach dem überraschend frühzeitigen Aus des Titelverteidigers New England Patriots in der NFL fragten sich die American-Football-Fans weltweit, was aus Quarterback Tom Brady wird. Schließlich ist er bereits 42 Jahre alt. Seit Mittwochnachmittag deutscher Zeit steht nun fest: Er macht weiter. Auf Instagram und Facebook postete er emotionale Worte wie “After a few days of reflection, I am so grateful and humbled by the unconditional support you have shown me the past two decades” und schloss seinen Post mit: “You dont always win. You can, however, learn from that failure, pick yourself up with great enthusiasm, and place yourself in the arena again. And that’s right where you will find me. Because I know I still have more to prove.”

Die Fans atmeten auf – in Form von Likes, Shares und Kommentaren: 280.000 kamen in acht Stunden auf Facebook zusammen, 1,1 Millionen Likes auf Instagram.