Nun offiziell: Ex-P7S1-Managerin Eun-Kyung Park wechselt zu Disney

Eun-Kyung Park geht zu Disney, wo sie die Rolle des Senior Vice President und General Manager einnimmt. Künftig wird sie sich in der DACH-Region um das Television- und Direct-to-Consumer-Geschäft kümmern. In ihrer neuen Rolle verantwortet sie den gesamten Media-Bereich, dazu zählt TV, Ad Sales, Media Distribution sowie den bald in Deutschland startenden Streamingdienst Disney+.

Park berichtet an Country Manager Roger Crotti. Er sagte zur Personalie: “Park ist eine digitale Pionierin und bringt strategisch und inhaltlich die wichtigsten Voraussetzungen für diese Position mit, um gemeinsam unser Media-Geschäft für die Zukunft zu entwickeln.”

Die erfahrene Managerin verantwortete bei P7S1 in der neu geschaffenen und übergreifenden Position des Chief Digital Officer Entertainment die gesamten digitalen Unterhaltungsangebote des Unternehmens. In dieser Position begleitete sie auch den Launch der Video-Streaming und Live-TV-Plattform Joyn. Zudem wurde sie 2018 Geschäftsführerin bei der TV Deutschland. In ihre Zeit fiel unter anderem die Kooperation mit Facebook, für dessen Video-Rubrik Watch P7S1 künftig exklusive Inhalte produziert (MEEDIA berichtete).

tb

