Ulrich Windolph steigt beim “Westfalen-Blatt” zum alleinigen Chefredakteur auf

Bisher haben Windoplh und André Best, 49, die Redaktionen der “Westfalen-Blatt”-Gruppe gleichberechtigt als Redaktionsleiter geführt. Best übernimmt im Zuge der Umstrukturierungen die Position als Leiter der Lokalredaktion in Bielefeld und wird Mitglied der Chefredaktion.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.