Murdochs News Corp verkauft Video-Werbeplattform Unruly an Tremor

Rupert Murdochs News Corp veräußert die Video-Werbeplattform Unruly an das israelische Video-AdTech-Unternehmen Tremor. News Corp erhält aut Medienberichten dafür einen 6,91 Prozent-Anteil an Tremor in Form von Aktien sowie eine Umsatzgarantie von 35 Millionen Euro im Zuge einer Kooperation.