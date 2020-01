Neuer PR-Stratege bei Twitter: Christof Schmid wird Kommunikationschef für Deutschland

Wie Twitter weiter mitteilt, hat Schmid seinen neuen Job bereits zum 1. Januar übernommen. Der 42-Jährige ist für die gesamte Presse und Öffentlichkeitsarbeit des Kurznachrichtendiensts in Deutschland verantwortlich. Er soll Twitter-Büro in Hamburg das Team rund um Country Director Jolanta Baboulidis unterstützen und berichtet direkt an Holger Kersting, Director Communications EMEA, in Dublin.

“Wir freuen uns, mit Christof Schmid einen erfahrenen Kommunikationsspezialisten für Twitter Deutschland gewonnen zu haben”, so Holger Kersting. “Christof ist ein exzellenter Stratege und kreativer Querdenker mit jeder Menge PR-Know-how und Social Media-Background.”

Vor seinem Einstieg bei Twitter Deutschland war Schmid als Head of PR & Social Media für die strategische Ausrichtung und Umsetzung der nationalen Kommunikationsmaßnahmen von Stage Entertainment in Deutschland verantwortlich. Schmid übernimmt laut dem Unternehmen die Position von Holger Kersting, der 2017 von Twitter zum Director Communications EMEA befördert wurde und sich parallel auch um die Kommunikation für Deutschland kümmerte.

Anzeige

gl

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.