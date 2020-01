Florian von Heintze wird bei “Bild” zum Stellvertreter des Chefredakteurs befördert

Florian von Heintze kam 1981 als Volontär bei der “B.Z.” zu Axel Springer. Danach arbeitete er unter anderem als Reporter bei “Bild am Sonntag” und als politischer Korrespondent für “Bild” in Bonn. 1992 war er stellvertretender Chefredakteur bei Burdas “Bunte”, bevor er zurück zu Axel Springer wechselte und erst Chefredakteur “TV neu”, “Funk Uhr” und “Bildwoche” sowie anschließend Chefredakteur der “B.Z.” und “B.Z. am Sonntag” war.

