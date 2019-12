Von der “taz” zu “Übermedien”: Medienjournalist Jürn Kruse wechselt ins Team von Niggemeier und Rosenkranz

Jürn Kruse wird ab Februar Redaktionsleiter beim Online-Portal “Übermedien”. Gemeinsam mit den Gründern Stefan Niggemeier und Boris Rosenkranz will er das Angebot weiterentwickeln.

Jo, ab Februar arbeite ich bei @uebermedien. — Jürn Kruse (@taz_kruse) December 20, 2019

Kruse arbeitet seit 2008 bei der “taz” und leitete dort zuletzt das Medien- und Gesellschaftsressort. Davor lernte er an der Axel-Springer-Akademie in Berlin und studierte Journalistik und Politikwissenschaft in Leipzig.

Wir freuen uns sehr, dass Jürn Kruse im Februar von der „taz“ zu uns wechselt und unser Redaktionsleiter wird. Das wird so gut! Und er freut sich auch: "Ein Traum wird wahr! Ich habe schon als Kind in Übermedien-Bettwäsche geschlafen." pic.twitter.com/e1d4RqvhNz — Übermedien (@uebermedien) December 20, 2019 Anzeige

Per Twitter kündigte das Team um Niggemeier zudem an, dass weitere Stellen geschaffen werden sollen. “Allerdings werden wir dann als nächstes definitiv keinen Mann einstellen.”

tb

