#trending // Impeachment Auch wenn das Impeachment-Verfahren gegen US-Präsident Trump wegen der republikanischen Mehrheit im Senat aussichtslos für die Demokraten ist, so ist die Einleitung des Verfahrens dennoch ein gigantisches Thema in den USA. Das zeigen auch die Interaktionsraten in den sozialen Netzwerken: “NBC News” erzielte mit dem Artikel “Trump impeached by the House for abuse of power, obstruction of Congress” unglaubliche 2,33 Mio. Reaktionen auf Facebook und Twitter. Die BBC erreichte mit “Donald Trump is impeached and faces trial in the US Senate” 987.000 und npr mit “Trump Impeached By House In Historic Rebuke” 617.000. Der “NBC News”-Artikel erreichte die größten Zahlen auf den Sender-eigenen Facebook-Seiten “NBC News” und “Today Show“. Die populärsten Kommentare reichten dort von “Unfortunately the Senate is filled with his cronies that have already said they are NOT impartial jurors!!McConnell (in charge of the trial!) said he is also working with the defendant to help him so of course they’ll let him off the hook. Trump is king of the swamp. A disgrace to this country all around” bis “Democrats are so stupid, it’s not gonna pass in the senate, thanks for wasting our time doing absolutely NOTHING!!!!! Trump will win in 2020 and Keep America Great!!!!!”