Sky besiegt mit der Bundesliga am Abend RTL und ProSieben, nur Sat.1 liegt mit “Sister Act 2” davor

Starker Abend für die Fußball-Bundesliga bei Sky: Mit 790.000 14- bis 49-Jährigen und einem Marktanteil von 9,5% besiegte sie in der Prime Time alle Free-TV-Sender außer Sat.1: Dort sahen 840.000 "Sister Act 2". Im Gesamtpublikum ging der Prime-Time- und Tagessieg ganz klar an "Bares für Rares": 5,53 Mio. Zuschauer bescherten der ZDF-Show einen Top-Marktanteil von 19,0%.

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Mittwoch wissen müssen:

1. Sky holt mit der Bundesliga Top-Quoten in der Prime Time

Insgesamt schalteten 1,63 Mio. Fußball-Fans ab 20.30 Uhr die Übertragungen der Bundesliga-Spiele bei Sky ein, der Marktanteil lag bei starken 5,8%. Die größten Publikumsmagneten waren dabei die Konferenz mit 630.000 der 1,63 Mio. Zuschauern, sowie das Spitzenspiel zwischen Freiburg und dem FC Bayern mit 610.000. Bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach die Zuschauerzahl von 790.000 sogar einem Marktanteil von 9,5%. Trotz deutlich geringerer technischer Reichweite des Pay-TV-Anbieters gab es nur einen Free-TV-Sender, der in der Prime Time des jungen Publikums erfolgreicher war: Sat.1.

2. Sat.1 gewinnt auch mit “Sister Act 2” die Prime Time, RTL enttäuscht mit “Weihnachtsmomenten”

Wie schon am Dienstag gewann auch am Mittwoch Sat.1 die Prime Time der 14- bis 49-Jährigen. Und wie schon am Dienstag geht der Sieg auf das Konto von “Sister Act”: Nach dem ersten Teil des Films gewann am Mittwoch “Sister Act 2 – In göttlicher Mission”. 840.000 junge Zuschauer und ein guter Marktanteil von 10,1% reichten für den Spitzenplatz. Hinter der Bundesliga von Sky folgt in den Prime-Time-Charts RTLs “Die schönsten Weihnachtsmomente der Welt”, mit den 740.000 14- bis 49-Jährigen und einem Marktanteil von 8,8% kann der Sender nicht zufrieden sein. “Bares für Rares” sahen im ZDF ab 20.15 Uhr 730.000 junge Menschen – 8,6%. ProSieben folgt mit 690.000 und 8,7% für “X-Men: Zukunft ist Vergangenheit” nicht weit dahinter.

3. “Bares für Rares” holt den klaren Tagessieg im Gesamtpublikum

Insgesamt hieß das populärste TV-Programm des Tages eindeutig “Bares für Rares”: Die Prime-Time-Ausgabe des ZDF-Hits flimmerte bei 5,53 Mio. Menschen, der Marktanteil lag bei grandiosen 19,0%. Auch das “heute journal” war danach stark: Mit 4,54 Mio. und 17,0% erreichte es den zweiten Platz der Tages-Charts. Im Ersten floppte die österreichische Komödie “Geschenkt” mit nur 1,92 Mio. Zuschauern und miserablen 6,6%. Deutlich besser lief es später für die Bundesliga-“Sportschau”, die ab 22.45 Uhr 3,06 Mio. Fans auf 17,4% hievten. Erfolgreichstes Programm der Privaten war im Gesamtpublikum “RTL aktuell” mit 2,95 Mio. Zuschauern und 13,8%, in der Prime Time lag auch hier “Sister Act 2” vor der privaten Konkurrenz: mit 2,27 Mio. Sehern und 8,1%.

4. “Rampensau” geht mit kleinem Aufschwung, aber zu schwach zu Ende

Am Mittwochabend liefen bei Vox die beiden letzten Folgen der ersten “Rampensau”-Staffel. Ob es auch die letzten der Serie waren – oder ob es noch eine Fortsetzung gibt – ist fraglich. Nach einem guten Start hatte die Serie Woche für Woche an Zuspruch verloren. Zwar kamen die beiden letzten Folgen nun mit 430.000 und 480.000 14- bis 49-Jährigen auf wieder verbesserte Marktanteile von 5,2% und 5,6%, doch das Vox-Normalniveau lag in den jüngsten 12 Monaten mit 7,1% klar höher. RTLzwei erzielte unterdessen gute 6,9% mit “Olympus Has Fallen”, kabel eins blieb mit 4,8% für “Karate Kid” unter dem Soll.

