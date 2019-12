Nachfolger für Frank Thelen bei “DHDL”: Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg wird Juror bei Vox-Sendung

"Die Höhle der Löwen" hat einen Nachfolger für Frank Thelen gefunden: Nico Rosberg wird dessen Platz in der 8. Staffel übernehmen. Dies gab der Sender Vox am Donnerstag bekannt. Erstmalig wird der ehemalige Rennfahrer im Spätsommer 2020 in der Gründershow zu sehen sein.