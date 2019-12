#trending // schimmeliger Toast Manchmal sind es ganz simple Dinge, mit denen gigantische Social-Media-Erfolge gefeiert werden können. Ein Beispiel ist das Experiment einer Schulklasse, über das die Website “Parents.” berichtet: “Classroom Experiment Shows the Importance of Hand-Washing — Just in Time for Flu Season” sammelte innerhalb von 24 Stunden 839.000 Likes & Co. auf Facebook und Twitter ein – so viele wie kein anderer journalistischer Artikel am Dienstag. Das Experiment bestand darin, einige Scheiben Toast luftdicht zu verpacken: eine unberührt, eine mit ungewaschenen Händen angefasst, eine mit gewaschenen Händen, eine mit desinfizierten Händen und eine mit Händen, die vorher ein von der Klasse genutztes Tablet berührt hatten. Das Ergebnis müsste so ziemlich jeder erahnen können. Dennoch: schimmeliger Toast – einer der weltweiten Social-Media-Hits des Tages.