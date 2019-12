#trending // “Legends of the Hidden Temple” Die Nickelodeon-Spielshow “Legends of the Hidden Temple” ist in den USA ein riesiges Phänomen. Sie lief eigentlich nur zwischen 1993 und 1995, wurde danach aber immer wieder wiederholt – selbst in heutigen Zeiten noch auf dem Streamingdienst Pluto TV. Nach Deutschland schaffte es die Show, in der Teams aus Kindern mit Geschicklichkeits-Tests und Quizfragen durch einen “Indiana Jones”-artigen Tempel kommen mussten, nie. Im April 2020 soll nun eine Wiederauflage der “Legends of the Hidden Temple” an den Start gehen, produziert von Nickelodeon für den neuen Streamingdienst Quibi. “BuzzFeed” berichtete unter der Headline “‘Legends Of The Hidden Temple’ Is Coming Back, And This Time It’s For Adults” über das Comeback und sammelte damit 390.000 Facebook- und Twitter-Interaktionen ein – so viele wie kein anderer englischsprachiger Artikel des gesamten Tages.