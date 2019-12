Wechsel am NDR-2-Mikro: Elke Wiswedel und Jens Mahrhold bilden das neue Morgenteam

Das kommende Jahr bringt den Hörerinnen und Hörern von NDR 2 ein neues Duo: Elke Wiswedel und Jens Mahrhold übernehmen ab dem 6. Januar 2020 den Morgen ab 5 Uhr. Bislang moderierten beide den "NDR 2 Nachmittag", sind also ein "bestens eingespieltes Team", wie NDR-2-Programmchef Torsten Engel betont. Auch bei den anderen Sendungen gibt es Veränderungen.

Die bisherige Stimme am Morgen, Ilka Petersen, wechselt nach zwölf Jahren bei NDR 2 zum NDR Fernsehen, wo sie das Moderationsteam von “Mein Nachmittag” ergänzen wird. Sie moderiert künftig im Wechsel mit Stephanie Müller-Spirra und Yared Dibaba. “Mir ist die Entscheidung nicht leichtgefallen. Zumal die Sendung Ponik und Petersen in den mehr als zwölf Jahren so etwas wie mein Zuhause war.”

Ihr Moderationspartner Holger Ponik wiederum wird sich fortan im Wechsel mit Hinnerk Baumgarten um den “NDR 2 Vormittag” kümmern. Sascha Sommer, bislang für den Vormittag zuständig, übernimmt zusammen mit Jessica Müller das Programm am Nachmittag von 14 bis 18 Uhr.

Anzeige

tb

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.