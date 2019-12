trending: ein Klempner aus Burnley, Falschgeld und Hornbach ohne Böller, Marc-Uwe Kling, Greta Thunberg

#trending // ein Klempner aus Burnley, Falschgeld und Hornbach ohne Böller

Das große Aufreger-Thema, das mit vielen Artikeln unterschiedlichster Medien an die Spitze der Social-Media-News-Charts sprang, fehlte am Mittwoch. Stattdessen finden sich unter den journalistischen Artikeln mit den meisten Facebook- und Twitter-Interaktionen sehr unterschiedliche Themen. Auf Platz 1 schaffte es dabei die Website “Newsner” mit der Nacherzählung einer “Bild”-Story: “Klempner verlangt für seine Arbeit bei alten und kranken Menschen kein Geld – Rechnung immer bei 0 Euro” über einen Klempner aus dem englischen Burnley sammelte 15.400 Likes & Co. ein. Der “Bild”-Artikel “Klempner arbeitet gratis für Alte und Behinderte“, bereits am Dienstag veröffentlicht, kam sogar auf 25.000 Interaktionen, doch am Dienstag dominierte bekanntermaßen der Tod Marie Fredrikssons das News-Geschehen in den sozialen Netzwerken. Am Mittwoch hingegen reichten die 15.400 Reaktionen für den ersten Platz.

Nicht weit hinter dem “Newsner”-Text folgte am Mittwoch “RTL.de” mit “10 und 20 Euro Scheine betroffen: Polizei warnt vor Falschgeld – schon bundesweit aufgetaucht” und 15.000 Reaktionen. Auch das Thema Silvester-Böller produzierte am Mittwoch erneut einen Aufreger: Die Baumarkt-Kette Hornbach will ab 2020 komplett auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern verzichten, aus “Umwelt- und Tierschutzgründen”, so der “Express”, dessen Artikel “159 Märkte betroffen : Baumarkt-Riese verzichtet komplett auf Feuerwerks-Verkauf” dem Kooperationspartner “Focus Online” 13.900 Interaktionen bescherte.