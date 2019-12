Ex-Springer-Mann Pit Gottschalk wird neuer Chefredakteur von Sport1

Neuer Vize-Chefredakteur Digital

Dirc Seemann wird ebenfalls ab Januar als Leiter Innovation Management TV und Mitglied der Chefredaktion die Projekt-Schnittstelle zwischen TV-Redaktion und den Bereichen Content Partnerships und Sales sowie den Schwesterunternehmen Leitmotif, Magic Sports Media, Match IQ und Plazamedia verantworten. Zudem wird er für das E-Sports1 Angebot zuständig sein und soll sich darüber hinaus als redaktioneller Ansprechpartner verstärkt Kooperationen sowie der Entwicklung von Veranstaltungen mit TV-Schwerpunkt und dem Vertrieb von redaktionellen Inhalten widmen.

Matthias Becker folgt als stellvertretender Chefredakteur Digital auf Axel Schrüfer, der die Sport1 GmbH Ende des Jahres aus persönlichen Gründen verlässt. Seit Juli 2018 hatte Axel Schrüfer die Fusion von TV- und Digitalredaktion sowie den Umbau der personellen und technischen Strukturen als Chefredakteur Digital vorangetrieben.

Pit Gottschalk wird in seiner neuen Position als gesamtverantwortlicher Chefredakteur direkt an Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH, berichten. Gottschalk war zuvor zwei Jahrzehnte lang bei Axel Springer beschäftigt, unter anderem als Chefredakteur von “Sport Bild” und Büroleiter beim Vorstandsvorsitzenden Mathias Döpfner. Außerdem arbeitete er als Chefredakteur Sport bei der Funke Mediengruppe in Essen. Als Consultant hat er Medienhäuser bei der Online-Integration in Redaktionen beraten, unter anderem im Rahmen des internationalen Facebook Accelerator Programms, und seinen Newsletter “Fever Pit’ch” aufgebaut. Der Fußball-Newsletter “Fever Pit’ch” wird als Morning Briefing des Sport1-Chefredakteurs fortgeführt.

Almut Meffert wird Programmverantwortliche

Weitere personelle Veränderungen: Almut Meffert verstärkt die Sport1 GmbH ab sofort als Senior Vice President Programm und leitet in dieser Funktion den Bereich Programm bei Sport1. Sie berichtet direkt an Daniel von Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsleitung. Almut Meffert bringt eine langjährige TV-Erfahrung in den Schwerpunkten Programmplanung, Channel- sowie Content-Management mit – unter anderem bei der ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH und der N24 GmbH.

Toni Fröstl, bislang für den Bereich Programm zuständig, wird das Unternehmen Ende Januar auf eigenen Wunsch verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.